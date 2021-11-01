Счетчик - от поставщика энергии

Фото: пресс-службы АО «Чувашская энергосбытовая компания»

В Чувашской Республике идет поэтапная замена в многоквартирных домах приборов учета электроэнергии. В связи с этим гарантирующий региональный поставщик электроэнергии - АО «Чувашская энергосбытовая компания» - через СМИ вышел к потребителям с разъяснениями.

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 522-ФЗ с 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электроэнергии в многоквартирных домах перешла к гарантирующим поставщикам, а в индивидуальных жилых домах - к сетевым организациям. Они отвечают за установку, поверку и замену индивидуальных приборов учета электроэнергии.

Замену счетчиков, согласно заключенному с ЧЭСК договору, производит ООО «Интехстрой». Договором предусмотрено, что замена электросчетчиков производится бесплатно всем, у кого прибор учета не работает, вышел из строя или же истек его межповерочный интервал.

- Обращаем внимание, что после того как потребитель подал заявление о замене прибора учета электроэнергии, на замену отводится до 6 месяцев и до 1 января 2022 года допускается установка обычных электросчетчиков, - отмечает директор по дополнительным услугам Александр Федоров.

Компания просит потребителей обеспечить допуск к местам установки приборов учета и присутствие собственника либо его представителя в момент ввода счетчика в эксплуатацию.

Разъясняется, что на время работ по замене счетчиков электроэнергия будет отключаться. Демонтированные приборы учета можно получить сразу после их замены на месте либо в межрайонных отделениях ЧЭСК.

Информация для жильцов многоквартирных домов о сроках и порядке замены счетчиков, а также дате предстоящего визита специалиста будет сообщаться заблаговременно на стендах с объявлениями в подъездах и на сайте Чувашской энергосбытовой компании в разделе «Частным клиентам».

Материал Александровой Людмилы Александровны пресс-секретаря АО «Чувашская энергосбытовая компания»