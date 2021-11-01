В Казани из-за отравления семьи угарным газом возбудили уголовное дело

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Из-за отравления угарным газом 37-летнего мужчины, а также его 36-летней супруги, 6-летней дочери и шестимесячного сына в доме на улице Сибирский тракт, было возбуждено уголовное дело по статье «выполнение работ, либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщает следственный комитет Татарстана.

- В настоящее время все пострадавшие госпитализированы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отметили в ведомстве.

По предварительным данным, первым недомогание почувствовал глава семьи. Он позвонил сестре жены, а та сообщила обо всем в экстренные службы, также туда обратились и обеспокоенные соседи – мужчина стучал по полу и просил помощи. Дверь квартиры прибывшим медикам «скорой» пришлось вскрывать спасателям.