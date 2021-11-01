Минздрав Татарстана подтвердил еще девять смертей от коронавируса

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

1 ноября Минздрав Татарстана сообщил о еще девяти смертях от коронавируса в республике.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - заявили в ведомстве.

Очередными жертвами инфекции стали 74-х, 68-ми, 84-х, 66-ти и 68-ми летние мужчины, а также 75-ти, 82-х, 64-х и 70-ти летние женщины. Таким образом число летальных исходов в регионе возросло до 997