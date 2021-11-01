Минобрнауки Татарстана опровергло информацию о не допуске в детсады родителей без QR-кода

Пропускной режим в них работает на прежних условиях - термометрия, социальная дистанция и масочный режим для взрослых. Фото: Иван МАКЕЕВ

В соцсетях и мессенджерах родители Казани стали распространять сообщение о том, что после нерабочих дней, сразу с 8 ноября в детсады родителей не будут пускать без QR-кода.

- Данная информация не соответствует действительности. Просим не репостить ее, - опровергает Минобрнауки Татарстана.

В ведомстве отмечают, что пускать родителей в дошкольные учреждения только QR-кодам никто не давал, пропускной режим в них работает на прежних условиях - термометрия, социальная дистанция и масочный режим.

QR-код понадобится только при посещении утренников в детсадах. При его наличии на торжестве может присутствовать лишь один из родителей, не допускаются туда лица старше 60 лет и другие дети из семьи, которые не посещают группу, где проходит мероприятие.