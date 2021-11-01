Татарстанцы готовы провести нерабочие дни в онлайне

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Жителям региона будет не так сложно оставаться дома в течение нерабочих дней. За последний год они освоили множество ресурсов, которые облегчают жизнь на «удаленке», и стали пользоваться интернетом в 1,5 раза активнее. Особую популярность обрели Госуслуги, интернет-магазины и доставка еды.

МегаФон, используя инструменты BigData, проанализировал обезличенные данные и выяснил, как изменились мобильные предпочтения абонентов в Татарстане за январь–сентябрь 2020 и 2021 гг.

Ограничительные меры укрепили спрос на сервисы доставки продуктов и интернет-магазины – ежемесячно на мобильный шопинг жители Татарстана тратят более 10 Терабайт трафика, в топе – крупные маркетплейсы с большим выбором товаров. Государственные и муниципальные услуги также перевели в электронный формат. В сентябре для решения вопросов на народном сайте абоненты МегаФона израсходовали более 900 Гигабайтов трафика – в три раза больше, чем за тот же период в начале года.

Тренд на общение в интернете сохраняется – как и годом ранее, более трети трафика татарстанцы оставляют в соцсетях. Каждый шестой гигабайт они используют для просмотра постов и сторис в Instagram. Среди лидеров рейтинга этого года впервые оказался TikTok, аудитория которого стремительно растет – на короткие видео уже приходится более 8% всех мобильных данных жителей региона.

По сравнению с 2020-м годом татарстанцы стали в два раза больше общаться в мессенджерах. Самые популярные – WhatsApp и Telegram.

В среднем каждый месяц татарстанец расходует в интернете 18,5 Гигабайт – на четыре Гигабайта больше, чем годом ранее. По этому показателю республика вошла в первую пятерку регионов Поволжья, уступив Марий-Эл, Чувашии, Мордовии и Ульяновской области.