В Набережных Челнах у поликлиник желающие привиться от коронавируса устроили давку

Чтобы привиться, люди приходят и становятся в очередь еще до того, как поликлиника открывается. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В соцсетях стали появляться сообщения о том, что в Набережных Челнах у поликлиник №3 и №6 образовались очереди из желающих привиться от коронавируса – началась давка. В результате чего, по некоторой информации, несколько людей потеряли сознание.

Во время пресс-конференции, которая прошла 1 ноября, зам руководителя управления здравоохранения города Айгуль Бурганова подтвердила факт давки. Она сообщила, что это произошло из-за того, что люди приходят слишком рано, чтобы занять очередь.

Так, если поликлиника начинает свою работу с 7.00, то вакцинация от коронавируса там начинается с 8.00. Но люди в желании привиться пришли еще до семи утра. По словам Бургановой, ситуация была в итоге разрешена чуть ли не в течение часа. В случаях с большими очередями в поликлиниках открываются дополнительные кабинеты вакцинации.