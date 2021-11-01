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Общество1 ноября 2021 17:00

В Набережных Челнах у поликлиник желающие привиться от коронавируса устроили давку

В управлении здравоохранения города быстро нашли причину произошедшего
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Чтобы привиться, люди приходят и становятся в очередь еще до того, как поликлиника открывается.

Чтобы привиться, люди приходят и становятся в очередь еще до того, как поликлиника открывается.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В соцсетях стали появляться сообщения о том, что в Набережных Челнах у поликлиник №3 и №6 образовались очереди из желающих привиться от коронавируса – началась давка. В результате чего, по некоторой информации, несколько людей потеряли сознание.

Во время пресс-конференции, которая прошла 1 ноября, зам руководителя управления здравоохранения города Айгуль Бурганова подтвердила факт давки. Она сообщила, что это произошло из-за того, что люди приходят слишком рано, чтобы занять очередь.

Так, если поликлиника начинает свою работу с 7.00, то вакцинация от коронавируса там начинается с 8.00. Но люди в желании привиться пришли еще до семи утра. По словам Бургановой, ситуация была в итоге разрешена чуть ли не в течение часа. В случаях с большими очередями в поликлиниках открываются дополнительные кабинеты вакцинации.