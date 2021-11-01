Со 2 ноября в Казани заработает новый круглосуточный пункт вакцинации от коронавируса

привиться можно по адресу: ул.Чуйкова, 54. Фото: мэрия Казани

В этот вторник, 2 ноября, с 8.00 в столице Татарстана откроется новый круглосуточный мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Он организован в фургоне на колесах и уже стоит на территории больницы №7.

- Потоки пациентов пересекаться не будут, предварительная запись не требуется Всех желающих вакцинироваться ежедневно будут принимать по адресу: ул.Чуйкова, 54, между терминалами №2 и №3. Для пациентов предусмотрена возможность ожидания в теплой палатке, - сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

Для того, чтобы привиться в этом мобильном пункте, для начала попасть в нем в кабинет №2 – регистратура, затем пройти к терапевту – кабинеты №3, №4 и №5. И только после этого зайти на вакцинацию в кабинеты №6 и №7.

Полный список мобильных пунктов вакцинации от коронавируса можно посмотреть здесь.