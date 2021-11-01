В Набережных Челнах только у трех организаций от коронавируса привились 100% работников

В городе должно быть привито 80% населения, для формирования коллективного иммунитета. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Лишь три организации в городе заявили о том, что у них от коронавируса привиты 100% сотрудников – это управлении федерального казначейства, «ЭнергоИнжиниринг» и «Мегастрой». Сообщил 1 ноября главный санитарный врач татарстанского автограда Ильгизяр Бариев.

Назвал он и отстающие по темпам вакцинации предприятия – это УК «Ремжилстрой», «Челныстройремонт», «Бумажник», «Камастрой НЧ», «Камстроймонтаж» завод Haier, АПК «Камский», джазовый оркестр «Визит» и местный цирк. Там привито всего от 33 до 53% работников.

Напомним, что сотрудникам на вакцинацию дается срок до 8 ноября, иначе их могут отстранить от работы. Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, в свою очередь, отметил, что ни одно местное предприятие не будет открыто, пока там от коронавируса не привьются все сотрудники.