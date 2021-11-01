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Общество1 ноября 2021 17:49

Во время осенних каникул в лагерях Татарстана отдохнут более 14 тысяч детей

3 800 ребят отправятся в оздоровительные центры на бюджетной основе
Инзиля ШАКИРОВА
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Большинство детей отправится на физкультурно-спортивные, творческие и IT-смены.

Большинство детей отправится на физкультурно-спортивные, творческие и IT-смены.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В лагерях Татарстана в течение осенних каникул отдохнут 14 335 детей. Все смены будут организованы с учетом санитарных требований по COVID-19. Об этом сообщает Министерство молодежи республики.

3 874 человека отправятся в лагеря полного дня на бюджетной основе, 1 889 - на коммерческой. В лагерях дневного пребывания отдохнут более 8 тысяч детей со всей республики.

Самыми популярными направлениями смен у детей оказались физкультурно-спортивные, творческие и IT-лагеря.