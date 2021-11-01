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Общество1 ноября 2021 15:13

Строительство комплекса по лыжным гонкам и биатлону в Казани завершат в начале 2022 года

Его будут использовать для проведения Всемирных зимних Игр специальной Олимпиады
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Строительство объекта началось в 2019 году. Фото: president.tatarstan.ru

Строительство объекта началось в 2019 году. Фото: president.tatarstan.ru

В январе 2022 года в Казани достроят спорткомплекс для тренировок и соревнований по лыжным гонкам и биатлону. Он расположен в поселке Мирный. Объект станет одной из локаций во Всемирных зимних Играх специальной Олимпиады в Казани. Сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Строительство объекта началось в 2019 году. В частности, в нем разместили пункт проката лыж, комнату хранения спортивного оружия для биатлона, а также непосредственно стрельбище.

Отметим, что сами Всемирные зимние Игры специальной Олимпиады в Казани пройдут в январе 2023 года.