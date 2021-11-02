В Новочебоксарске депутатам купили шариковые ручки по 1 304 рубля

Из-за этого прокуратурой было возбуждено административное дело в отношении главы города. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Прокуратура Чувашии сообщила о том, что Новочебоксарское городское Собрание депутатов республики в декабре 2020 года приобрело за счет местного бюджета товары, стоимость которых во много раз превышала предельно допустимые цены.

Например, для депутатов купили шариковые ручки стоимостью по 1 304 рубля, хотя по установленным нормативам, цена такого товара в расчете на одного работника не должна превышать 100 рублей.

Также народным избранникам закупили дорогостоящие наушники, Web-камеры, гарнитуры, перьевые ручки и другие предметы на общую сумму более 32 тысяч рублей.

Прокуратура Чувашии сообщила о том, что в отношении главы Новочебоксарска возбуждено административное дело по статье "нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок". Его материалы были направлено для рассмотрения в уполномоченный орган.