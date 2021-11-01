В казанском центре занятости назвали самые востребованные профессии

Самыми востребованными остаются рабочие профессии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель директора Центра занятости населения Казани Гульнара Филиппова рассказала о самых востребованных профессиях и ситуации на рынке труда в 2021 году.

Так, по ее словам, наиболее востребованными сейчас являются рабочие специальности: токари, фрезеровщики, станочники, штукатуры, бетонщики и арматуры.

Также есть потребность в инженерах и медработниках, особенно это касается младшего медицинского персонала. Много вакансий открыто в транспортной отрасли и для военнослужащих.

Филиппова отметила, что на фоне пандемии коронавируса в стране выросла безработица. Это произошло из-за перехода на дистанционную работу – предприятия сокращают сотрудников старшего возраста, которые не способны работать в онлайн-формате, сообщает портал kzn.ru.