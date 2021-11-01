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Общество1 ноября 2021 13:33

Ушел в отставку главный пожарный Набережных Челнов Рустам Юмангулов

1 ноября коллеги проводили его на пенсию
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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По давней традиции, 51-летнего спасателя облили водой из пожарных рукавов.

По давней традиции, 51-летнего спасателя облили водой из пожарных рукавов.

Фото: МЧС Татарстана

Главный пожранный Набережных Челнов Рустам Юмангулов ушел в отставку по выслуге лет. В этот понедельник, 1 ноября, руководителя 15-го отряда ФСП Татарстана коллеги проводили на пенсию.

По давней традиции, 51-летнего спасателя облили водой из пожарных рукавов. Проводить его на заслуженный отдых приехал замначальника МЧС Татарстана Константин Чанышев.

Отметим, что Рустам Юмангулов на должности руководителя 15-го отряда находился с 2015 года. В связи с уходом пожарного на пенсию его обязанности временно сейчас исполняет Алмаз Мифтахутдинов.