Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 ноября 2021 13:22

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев предложил антипрививочникам проводят свои митинги в реанимации

Градоначальник жестко раскритиковал тех, кто не желает проходить вакцинацию от коронавируса
Инзиля ШАКИРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мэр также отметил, что предприятия города не будут работать до тех пор, пока все сотрудники не пройдут вакцинацию.

Мэр также отметил, что предприятия города не будут работать до тех пор, пока все сотрудники не пройдут вакцинацию.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В этот понедельник, 1 ноября, во время совещания в Исполкоме Набережных Челнов мэр города Наиль Магдеев предложил антипрививочникам проводить свои митинги в реанимации.

По его словам, пускай они расскажут людям, которые там лежат под капельницей лицом вниз, что прививку не надо делать.

Наиль Магдеев также раскритиковал отношение горожан к нерабочей неделе, введенной из-за сложной ситуации с коронавирусом. Мэр отметил, что ни одно местное предприятие не будет открыто, пока там не привьются все сотрудники.