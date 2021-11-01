Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев предложил антипрививочникам проводят свои митинги в реанимации

Мэр также отметил, что предприятия города не будут работать до тех пор, пока все сотрудники не пройдут вакцинацию. Фото: Иван МАКЕЕВ

В этот понедельник, 1 ноября, во время совещания в Исполкоме Набережных Челнов мэр города Наиль Магдеев предложил антипрививочникам проводить свои митинги в реанимации.

По его словам, пускай они расскажут людям, которые там лежат под капельницей лицом вниз, что прививку не надо делать.

Наиль Магдеев также раскритиковал отношение горожан к нерабочей неделе, введенной из-за сложной ситуации с коронавирусом. Мэр отметил, что ни одно местное предприятие не будет открыто, пока там не привьются все сотрудники.