Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев предложил увеличить число вакцинируемых в городе до 4 тысяч в день

В настоящее время в городе ежедневно прививаются по 3500-3700 человек в день Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

1 ноября на аппаратном совещании в Исполкоме Набережных Челнов глава города Наиль Магдеев поручил местному Горздраву увеличить темпы вакцинации.

Так, в настоящее время в татарстанском автограде ежедневно прививаются по 3,5 - 3,7 тысяч человек. Магдеев предложил довести этот показатель до 4 тысяч в день. На вопрос - есть ли такая возможность? - мэру в Горздраве ответили положительно.

Отмечая, что в Набережных Челнах 90% заболевших коронавирусом оказались не привитыми, мэр города поручил разобраться с причинами отказа от вакцинации в трудовых коллективах организаций и обеспечить нужный показатель привитых сотрудников.