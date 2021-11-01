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Общество1 ноября 2021 12:33

В Казани на время нерабочих дней решили изменить расписание для трамваев и троллейбусов

Это было сделано на основании анализа пассажиропотока
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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На электротранспорте снизился пассажиропоток.

На электротранспорте снизился пассажиропоток.

Фото: Алина НИЗАМОВА

В самом начале нерабочих дней – с 30 октября по 7 ноября, которые были объявлены из-за сложной ситуации с коронавирусом, в Казани проанализировали пассажиропоток в трамваях и троллейбусах – он снизился.

- Из-за чего было принято решение об изменении расписания. Так, 2 и 3 ноября трамваи и троллейбусы будут ходить по расписанию субботы, а 4, 5 и 6 ноября – по расписанию воскресенья, - сообщает МУП «Метроэлектротранс».

На предприятии просят пассажиров планировать свои поездки с учетом эти изменений.