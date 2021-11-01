Только за минувшие сутки в Татарстане зарегистрировали 189 новых случаев коронавируса

В этот раз госпитализация понадобилась 54 пациентам, а 135 инфицированных будут лечиться на дому. Фото: Олег УКЛАДОВ

189 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Татарстане за прошедшие сутки, только два из них являются завозными, оставшиеся – контактными, сообщили в Минздраве республики.

В ведомстве также отметили, что в этот раз госпитализация понадобилась 54 пациентам, а 135 инфицированных будут лечиться на дому.

Что касается географии распространения коронавируса на территории Татарстана, то за указанные сутки больше всего новых случаев заражения было зафиксировано в Казани – 107 человек, а также в Набережных Челнах – 28 человек.

С начала пандемии в регионе диагноз: новая коронавирусная инфекция, был поставлен 30 960 людям, 25 344 из которых выздоровели, а 988 человек скончались.