В Казани на зиму закрыли все уличные фонтаны

Последними на «зимовку» отправили фонтаны возле театра Камала и в парке «Крылья Советов». Фото: kzn.ru

Фонтаны Казани закрыли на зимний период. Работы по консервации проводились с 21 по 31 октября текущего года. Сообщает пресс-служба городской мэрии.

Всего в летнее время в Казани функционировали 24 фонтана. Последними на «зимовку» отправили фонтаны возле театра Камала и в парке «Крылья Советов».

В рамках подготовки к зимнему периоду помыты и очищены чаши, проведены продувка и опрессовка труб, демонтаж насосного оборудования и форсунок, а также монтаж защитных деревянных покрытий.