Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 ноября 2021 10:49

В Казани на зиму закрыли все уличные фонтаны

Работы по консервации завершились в выходные
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Последними на «зимовку» отправили фонтаны возле театра Камала и в парке «Крылья Советов». Фото: kzn.ru

Последними на «зимовку» отправили фонтаны возле театра Камала и в парке «Крылья Советов». Фото: kzn.ru

Фонтаны Казани закрыли на зимний период. Работы по консервации проводились с 21 по 31 октября текущего года. Сообщает пресс-служба городской мэрии.

Всего в летнее время в Казани функционировали 24 фонтана. Последними на «зимовку» отправили фонтаны возле театра Камала и в парке «Крылья Советов».

В рамках подготовки к зимнему периоду помыты и очищены чаши, проведены продувка и опрессовка труб, демонтаж насосного оборудования и форсунок, а также монтаж защитных деревянных покрытий.