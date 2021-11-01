Общественники Казани написали обращение президенту Татарстана в связи с переездом Госархива республики в Столбище

Среди причин обращения к Рустаму Минниханову общественники обозначили, в частности, тревогу за сохранность документов во время переезда и удаленность нового здания. Фото: president.tatarstan.ru

Общественники Казани просят президента Татарстана Рустама Минниханова решить вопрос с доступом к фонду Госархива республики, который в настоящее время находится на стадии переезда в здание в поселке Столбище. Они направили соответствующее письмо на имя главы региона.

В тексте письма отмечено, что члены сообщества городских ученых, краеведов и экскурсоводов всерьез обеспокоены данным переездом. Они полагают, что в новом здании архивные фонды станут недоступны для исследовательской работы.

Первая причина для тревоги – опасения из-за возможной утраты материалов при переезде. Вторая – удаленность здания и трудности с транспортировкой к нему, ведь, по словам авторов письма, маршруты общественного транспорта еще не отрегулированы. При этом фонды Госархива весьма востребованы. Для работы в читальных залах нужно записываться за месяц вперед.

Общественники признают – для переезда архива были основания. Однако планируемая цифровизация фондов займет слишком много времени, а исследовательская работа не может прерываться так надолго.

В связи с этим авторы письма настаивают на том, что до завершения оцифровки к материалам фонда должен быть обеспечен постоянный доступ, а также бесплатный доступ через ЕСИА. Общественники просят Рустама Минниханова оказать содействие в решении указанных проблем, поручив это руководителю Госархива республики и задействовав представителей научного, культурного и краеведческого сообществ.