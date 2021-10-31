В Татарстане число смертей от коронавируса возросло до 988

Причины смерти были определены в результате патологоанатомической экспертизы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

31 октября в республике в результате патологоанатомической экспертизы были подтверждены еще семь смертей от коронавируса, сообщает Минздрав Татарстана.

Так, очередными жертвами инфекции стали 86-ти ,80-ти, 63-х, 72-х, 44-х и 71 летние женщины, а также 70-летний мужчина. Таким образом, число летальных исходов коронавируса в Татарстане возросло до 988.

Отметим, что за прошедшие сутки в республике зафиксировали 179 новых случаев заражения. Всего в регионе коронавирус был выявлен у 30 771 человека, 25 305 из них смогли выздороветь.