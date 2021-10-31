В Набережных Челнах здание театра «Мастеровые» достроят в 2022 году

Уже возведено три этажа из четырех. Фото: Артем КИЛЬКИН

Здание Русского драматического театра «Мастеровые» строят на проспекте Чулман, около Дворца торжеств Набережных Челнов. Оно будет иметь четыре этажа и общую площадь 25 тысяч квадратных метров. В здании в стиле хай-тек, помимо всего прочего, обустроят детскую комнату, фотомастерскую, малый зал и студию звукозаписи, а также большой зал с эстрадой на 500 зрителей, кафе и выставочный зал. Около театра также построят и парковку на 140 машино-мест.

Строительство задние проходит в рамках нацпроекта «Культура» и поделено на два этапа. Так, к концу 2021 года подрядчик должен полностью возвести каркас театра – уже готовы три этажа из четырех, и подвести наружные инженерные сети.

В итоге здание планируют сдать в сентябре 2022 года, то есть аккурат к началу нового театрального сезона, сообщает Минкультуры Татарстана.