Первый зам главы Минздрава РФ Виктор Фисенко оценил работу медиков Ульяновской области: Делают все возможное и успешно справляются

Фисенко посетил местные медучреждения. Фото: ulgov.ru

По поручению президента России Владимира Путина в субъекты, где наблюдается наиболее сложная ситуация с коронавирусом, выехали глава Минздрава РФ и его заместители, а также руководство Росздравнадзора. Они должны на местах организовать методическую и практическую поддержку системам здравоохранения и медикам, которые борются с инфекцией.

Так, в Ульяновскую область прибыл первый зам главы Минздрава РФ Виктор Фисенко. Федеральный чиновник первым делом посетил Центральную клиническую больницу Ульяновска, проверил ход прививочной кампании, оценил наличие и правильность хранения вакцин, пообщался с посетителями, пришедшими на прививку в городской поликлинику им. С.М. Кирова.

- Несмотря на высокую заболеваемость в регионе, система здравоохранения и медицинские работники области делают все возможное и успешно справляются. Федеральный центр и Минздрав России со своей стороны готовы оказывать помощь, в том числе, направлять специалистов федеральных центров для консультаций при необходимости. В целом в Ульяновской области нарастили темпы вакцинации, - отметил Виктор Фисенко.

Так в регионе сейчас работают 44 стационарных пунктов вакцинации, восемь мобильных и 31 мобильная бригада.

- Количество случаев заболевания ежедневно растет, но я думаю, что эти выходные дни, которые объявлены в регионе, позволят прервать цепочку передачи инфекции и все стабилизируется, - поделился с Фисенко своими надеждами губернатор Ульяновской области Алексей Русских.