Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Чувашии в три раза увеличили производство медицинского кислорода

Сейчас республике производит 17 тонн кислорода в сутки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во время четвертой волны коронавируса из-за нарастающего числа зараженных в больницах сложилась напряженная обстановка с поставками медицинского кислорода. Дело в том, что его расход увеличился более чем в два раза – с 20 до 45 тонн в день.

В конце октября в республике удалось улучшить ситуацию – регион увеличил у себя производство кислорода в три раза. Так, если ранее его выпускали в объемах пять тонн в сутки, то теперь этот показатель равен 17 тоннам. И как уверяют местные власти, в ближайшее время в Чувашии намерены производить еще на 5-7 тонн больше.

А далее, по словам главы региона Олега Николаева, и вовсе планируется организовать в республике специальное предприятие по производству медицинского кислорода для собственных нужд.