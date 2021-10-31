В начале ноября в Татарстане температура воздуха будет выше нормы на 4-5 градусов

Местами прогнозируется туман, небольшой дождь и мокрый снег. Фото: Николай РЫБАЛКИН

По предварительному прогнозу в начале следующей недели – 1 и 2 ноября, в республике под влиянием поля повышенного атмосферного давления ожидается спокойная теплая погода. Осадки маловероятны. Среднесуточные температуры воздуха в эти дни будут выше средних многолетних значений на 4-5 градусов, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Так, в понедельник, 1 ноября, в отдельных районах ожидается туман, столбики термометров будут показывать от +6 до +11.

Во вторник, 2 ноября, местами могут пройти небольшой дождь и мокрый снег. Температура воздуха днем прогнозируется в пределах от +3 до +8 градусов.

В среду, 3 ноября, все так же - без существенных осадков. Ночью столбики термометра будут показывать от 0 до -5, на севере и востоке Татарстана - от -3 до -8, днем – от +1 до +6 градусов.