В Марий Эл во время пожара в доме многодетной семьи выжил только один ребенок

С родственниками погибших работают психологи МЧС. Фото: СУ СКР Марий Эл

30 октября в два часа ночи в экстренные службы по телефону «112» позвонили жители села Ежово Медведевского района, они рассказали, что у них загорелся частный деревянный дом, в котором проживает многодетная семья – двое взрослых и трое несовершеннолетних. Сообщили в МЧС Марий Эл

- Силы и средства были высланы незамедлительно по повышенному рангу пожара – всего 17 пожарных и шесть единиц спецтехники, - отметили в чрезвычайном ведомстве.

После того, как полыхающий дом потушили, было установлено, что в результате пожара погибли глава семейства, его супруга, а также двое детей в возрасте восьми и 10 лет. Выжил только самый младший – трехлетний ребенок. Он получил травмы и был госпитализирован с места происшествия. С родственниками погибших работают психологи МЧС Марий Эл.

- По факту гибели семьи было возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», - сообщили в следственном комитете республики.

Также в обстоятельствах произошедшего пожара сейчас разбирается и местная прокуратура.

- Помимо этого, предстоит проверить соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья детей, - отметили в надзорном ведомстве Марий Эл.