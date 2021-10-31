Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев: пострадавшим от взрыва в доме собрано пожертвований на 700 тысяч рублей

Градоначальник лично оценили причиненный взрывом ущерб. Фото: nabchelny.ru

При осмотре поврежденного взрывом дома №48/20 на улице Татарстан мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев сообщил, что на специально созданный банковский счет в помощь пострадавшим жильцам уже поступило около 700 тысяч рублей пожертвований.

- Материальная поддержка будет оказана, город своих не бросает, сказал Магдеев.

Напомним, что власти Татарстана также окажут финансовую поддержку пострадавшим в результате этого ЧП. Так, получившим травмы, в зависимости от их тяжести, будет выплачено от 100 до 300 тысяч рублей, также предусмотрена и единовременная выплата за утерянного имущества в размере 10 тысяч рублей.

Напомним, взрыв газовоздушной смеси в доме 25/117 на улице Татарстана в Набережных Челнах произошел вечером 25 октября в квартире на четвертом этаже панельного многоквартирного жилого дома. Были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Из-под завалов спасатели живыми достали 11-летнего мальчика и его 17-летнего брата, а также 70-летнего пенсионера Владимира Рочева.

Всех их с различными травмами доставили в больницу. Чуть позже сотрудники МЧС из-под бетонной плиты спасли еще одну выжившую – 22-летнюю Аделину Загриеву. Девушку, как и остальных, увезли в больницу, где она от полученных травм скончалась на операционном столе.

Кроме того, на следующее утро с ушибами за медпомощью самостоятельно обратилась еще одна пострадавшая - 48 летняя женщина. Ее в последствии отпустили домой - на амбулаторное лечение.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Его продолжают расследовать наравне с делом возбужденным в отношении Владимира Рочева. Рассматриваются также версия некачественного оказания услуг по газоснабжению.

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