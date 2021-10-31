В Казани задержали участников драки на проезжей части на улице Глушко

Участник драки игнорировали проезжавший по дороге транспорт. Фото: скриншот

В соцсетях распространились кадры, сделанные видеорегистратором одного из местных автомобилистов. Прибор запечатлел массовую драку, которая произошла на улице Глушко прямо на проезжей части в потомке машин и общественного транспорта.

Вскоре стали известно, что полицейские не только в курсе произошедшего, но и уже задержали троих участников этой потасовки. Еще один установленный участник пока находится на свободе – правоохранители ведут его поиски. Одновременно с этим идет и полицейская проверка по факту возникшей драки. Так, на данный момент, установлено, что потасовка произошла на фоне конфликта, который в свою очередь возник на почве бытовой ссоры.