В Казани из-за отравления бытовым газом госпитализировали семью из четырех человек

Спасателей и "скорую" для пострадавших вызвали их соседи. Фото: Олег УКЛАДОВ

30 октября в службу «112» поступил звонок от жильцов дома №28 по улице Сибирский тракт. По их словам, в одной из квартир семье стало плохо – мужчина стучит по полу и зовет на помощь. Сообщает МЧС Татарстана.

- Было установлено, что никто из находящихся был не в силах открыть дверь квартиры, в которой находились двое малолетних детей, чья мать пребывала без сознания, - также отметили в чрезвычайном ведомстве.

Прибывший на место происшествия спасатели вскрыли дверь квартиры и пропустили в нее медиков бригады «скорой». С предварительным диагнозом: отравление бытовым газом, были госпитализированы 37-летний мужчина, 36-летняя женщина, 6-летняя девочка и шестимесячный мальчик.