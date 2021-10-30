В Татарстане подтвердили еще 10 случаев смерти от COVID-19

Таким образом, число летальных исходов коронавируса возросло до 981. Фото: Иван МАКЕЕВ

В республике в результате патологоанатомической экспертизы было подтверждено еще 10 случаев смерти от коронавируса, сообщает Минздрав Татарстана.

- Выражаем соболезнования родным и близким, - гласит официальное сообщение ведомства.

Так, очередными жертвами инфекции стали четверо мужчин в возрасте 82, 83, 42 и 84 лет, а также шесть женщин в возрасте 66, 70, 84, 72, 70 и 74 лет.

Таким образом, число летальных исходов коронавируса возросло до 981.