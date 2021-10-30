Рустам Минниханов: Ситуация с коронавирусом в Татарстане стабилизируется

Для полным контролем над ситуацией власти рекомендовали вакцинироваться. Фото: president.tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил о стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

- Ситуация напряженная, но под контролем. Мы видим некую стабилизацию пока, в сутки где-то 170−176 фактов фиксируем, но и, к сожалению, теряем людей. За последние сутки скончались 8 человек, 971 официально мы потеряли из-за ковида, - отметил глава республики.

Минниханов также отметил, что вакцин в Татарстане достаточно.

- У нас имеется 237 тысяч доз, работает 170 пунктов вакцинации. Только за вчерашний день привились свыше 30 тысяч человек. Без вакцинации будет очень сложно сохранить здоровье, жизни людей, - рассказал Минниханов.