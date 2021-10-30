2 ноября в Ново-Савиновском районе Казани отключат воду почти на сутки

Автоцистерны будут выезжать согласно заявкам. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

2 ноября в ряде домов Ново-Савиновского района Казани на время отключат водоснабжение. Это связано с работами по подключению водопроводов, сообщает мэрия Казани.

Так, 2 ноября с 9:00 до 6:00 3 ноября воды не будет по адресам: улица Абсалямова, 36; улица Меридианная, 11б, 11г, 13а; улица Четаева, 43, 45, 45 строение, 47, 47а, 49, 51, 51а, 58б, 58г.

Местных жителей просят заранее запастись водой.

Автоцистерны будут выезжать согласно заявкам, которые можно оставлять по телефону: +7 (843) 231-62-60, сообщает МУП «Водоканал».