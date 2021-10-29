«Нижнекамскнефтехим» в очередной раз пополнил водные биоресурсы

Фото: предоставлено пресс-службой

85 тысяч 616 штук мальков стерляди выпустили сегодня специалисты управления экологической безопасности ПАО «Нижнекамскнефтехим» в Куйбышевское водохранилище. Акция прошла в акватории близ села Бетьки Тукаевского района. Именно сюда из рыбоводного центра с помощью специального транспорта, оборудование которого позволяет поддерживать в контейнерах необходимые условия для жизнеобеспечения рыбы, были доставлены мальки стерляди. Это уже второй этап работы, в рамках первого этапа в сентябре 2021 году выпустили 40 тысяч штук стерляди. Общее количество выпускаемой ПАО «Нижнекамскнефтехим» стерляди в 2021 г. составляет 125 тысяч 616 штук. (это более 4-х тонн рыбоводной продукции).

Фото: предоставлено пресс-службой

- Это экологическое компенсационное мероприятие входит в нашу новую пятую экологическую программу, которую мы приняли на 5 лет. Цель выпуска рыбы - сохранение водных биологических ресурсов и среды их обитания, - пояснила начальник отдела охраны окружающей среды управления экологической безопасности ПАО «Нижнекамскнефтехим» Светлана Ямкова.

Фото: предоставлено пресс-службой

На балансе предприятия находится водозабор, который расположен в поселке Красный Ключ и предназначен для забора воды для технических нужд «Нижнекамскнефтехима», а также обеспечения хозпитьевой водой жителей Нижнекамска. В 2010 году здесь было установлено эффективное рыбозащитное устройство, позволяющее минимизировать вред биоресурсам, но это не исключает вероятность попадания личинок и молоди рыб, кормовой базы (фитопланктон, зоопланктон и зообентос) в водозаборное устройство. Поэтому предприятие ежегодно восполняет водные биоресурсы.

- Мы совместно, с привлечением федерального научного учреждения и Росрыболовства проводим работу по определению какой объем рыбы и каких сортов наше предприятие должно выпустить в водоем. Если в предыдущие годы мы выпускали мальков сазана, в этом году впервые выпускаем стерлядь. На тендерной основе определяется прудовое хозяйство, которое вырастило для нас мальков рыбы, место для их выпуска определяет Росрыболовство. Для этого учитываются благоприятные природные условия, кормовая база, чтобы рыба прижилась, - рассказала Светлана Ямкова.

Фото: предоставлено пресс-службой

Процедуру выпуска молоди контролировали специалисты управления экологической безопасности компании совместно с представителями Средневолжского территориального управления Росрыболовства. Комиссия подтвердила удовлетворительное состояние мальков перед выпуском и соблюдение всех требований к условиям его проведения.

Фото: предоставлено пресс-службой

Восполнение биоресурсов для «Нижнекамскнефтехима» является важной составляющей природоохранных мероприятий, проводимых на предприятии. Количество выпускаемой рыбы зависит от объемов забранной воды из водоема.