В Татарстане подтвердили еще 8 случаев смерти от коронавируса

Таким образом, число летальных исходов коронавируса возросло до 971. Фото: Иван МАКЕЕВ

В республике в результате патологоанатомической экспертизы было подтверждено еще 8 случаев смерти от коронавируса, сообщает Минздрав Татарстана.

- Выражаем соболезнования родным и близким, - гласит официальное сообщение ведомства.

Так, очередными жертвами инфекции стали пять мужчин в возрасте 80, 66, 79, 83 и 87 лет, а также три женщины в возрасте 47, 61 и 66 лет.

Таким образом, число летальных исходов коронавируса возросло до 971.