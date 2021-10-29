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Здоровье29 октября 2021 19:56

В Татарстане подтвердили еще 8 случаев смерти от коронавируса

На этот раз жертвами вируса стали три женщины и пять мужчин
Инзиля ШАКИРОВА
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Таким образом, число летальных исходов коронавируса возросло до 971.

Таким образом, число летальных исходов коронавируса возросло до 971.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В республике в результате патологоанатомической экспертизы было подтверждено еще 8 случаев смерти от коронавируса, сообщает Минздрав Татарстана.

- Выражаем соболезнования родным и близким, - гласит официальное сообщение ведомства.

Так, очередными жертвами инфекции стали пять мужчин в возрасте 80, 66, 79, 83 и 87 лет, а также три женщины в возрасте 47, 61 и 66 лет.

Таким образом, число летальных исходов коронавируса возросло до 971.