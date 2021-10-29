В Татарстане подтвердили еще 8 случаев смерти от коронавируса

Таким образом, число летальных исходов коронавируса возросло до 971.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В республике в результате патологоанатомической экспертизы было подтверждено еще 8 случаев смерти от коронавируса, сообщает Минздрав Татарстана.
- Выражаем соболезнования родным и близким, - гласит официальное сообщение ведомства.
Так, очередными жертвами инфекции стали пять мужчин в возрасте 80, 66, 79, 83 и 87 лет, а также три женщины в возрасте 47, 61 и 66 лет.
Таким образом, число летальных исходов коронавируса возросло до 971.