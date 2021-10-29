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Общество29 октября 2021 19:19

В ГИБДД Татарстана водителям посоветовали перейти на зимнюю резину

В ведомстве это аргументировали тем, что зима всегда приходит неожиданно
Инзиля ШАКИРОВА
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Чтобы не попасть в ДТП, водителям Татарстана также рекомендовали соблюдать скоростной режим.

Чтобы не попасть в ДТП, водителям Татарстана также рекомендовали соблюдать скоростной режим.

Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Водителям Татарстана ГИБДД республики рекомендовало перейти на зимнюю резину.

- Несмотря на то, что все прекрасно понимают, что впереди нас ожидает холодное время года, как показывает практика, зима всегда, к сожалению, наступает неожиданно. При этом некоторые наши автолюбители до последнего продолжают эксплуатировать автомобили на летних шинах, – отметил главный госавтоинспектор республики Ленар Габдурахманов.

Также он порекомендовал автолюбителям следить за скоростным режимом, чтобы не попасть в ДТП.