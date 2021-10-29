В ГИБДД Татарстана водителям посоветовали перейти на зимнюю резину

Чтобы не попасть в ДТП, водителям Татарстана также рекомендовали соблюдать скоростной режим. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Водителям Татарстана ГИБДД республики рекомендовало перейти на зимнюю резину.

- Несмотря на то, что все прекрасно понимают, что впереди нас ожидает холодное время года, как показывает практика, зима всегда, к сожалению, наступает неожиданно. При этом некоторые наши автолюбители до последнего продолжают эксплуатировать автомобили на летних шинах, – отметил главный госавтоинспектор республики Ленар Габдурахманов.

Также он порекомендовал автолюбителям следить за скоростным режимом, чтобы не попасть в ДТП.