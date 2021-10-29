В Чувашии усиливают меры эпидбезопасности в общественном транспорте

В республике регулярно обрабатываются все поверхности и поручни в салонах общественного транспорта после каждого оборотного рейса, соблюдается масочный режим и водителями, и пассажирами. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В связи с неблагоприятной эпидобстановкой в Чувашии усиливают меры безопасности в общественном транспорте. Так, там регулярно обрабатываются все поверхности и поручни. Отдельно следят за тем, чтобы водители и кондукторы соблюдали масочный режим.

- Каждое утро водителям выдаются маски и дезинфицирующие средства (салфетки) для обработки салона. Продолжаем уделять внимание вакцинации работников предприятия. 80% сотрудников и водителей у нас привились. На прошлой неделе к нам приезжала специальная медицинская бригада. Порядка 40 сотрудников привились прямо в парке, — рассказал Евгений Козлов, заместитель директора ООО «ТМК-1».

Минтранс Чувашии также регулярно проводит выездные мероприятия по выявлению нарушений масочного режима водителями транспортных средств.