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Здоровье29 октября 2021 18:25

Стало известно расписание поликлиник Татарстана во время нерабочей недели

Они продолжат принимать пациентов в обычном режиме
Инзиля ШАКИРОВА
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Помимо поликлиник, в штатном режиме будут работать и пункты вакцинации.

Помимо поликлиник, в штатном режиме будут работать и пункты вакцинации.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В нерабочие дни поликлиники Татарстана продолжат работу в штатном режиме. Медицинские учреждения будут оказывать как экстренную и неотложную, так и плановую помощь. Продолжат работу и пункты вакцинации.

О том, как поликлиники будут работать в праздничные дни с 4 по 7 ноября, будет объявлено позднее, сообщили в Минздраве Татарстана.

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