Президент Татарстана Рустам Минниханов открыл старейшую мечеть после реставрации

В 1993 году мечеть была признана объектом культурного наследия. Фото: president.tatarstan.ru

29 октября в селе Большая Елга Рыбно-Слободского района Татарстана состоялось открытие отреставрированной деревянной мечети 19 века. В торжественной церемонии приняли участие президент республики Рустам Минниханов и председатель Духовного управления мусульман, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Об этом сообщает пресс-служба президента региона.

Мечеть в селе Большая Елга была построена в 1879 году. На сегодняшний день это самый старинный деревянный мусульманский храм в Татарстане. Во время восстановительных работ специалисты сохранили подлинные стены сруба на 70%.

- Воссозданы чердачные балки перекрытия, стропильная система, основание минарета с двумя подпорными колоннами. Разработаны интерьеры молельных залов. Изготовлена внешняя обшивка и декоративные элементы фасадов мечети, - также отметили в пресс-службе.