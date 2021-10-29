Осень, стресс и локдаун: как татарстанцы снижают уровень тревоги

С начала осени интерес к фильмам и сериалам в жанре хоррор у жителей республики вырос на 20%. Такую тенденцию обнаружили аналитики сервиса «МегаФон ТВ», изучив статистику просмотров. Фаворитами этого сезона стали картины про апокалипсис, их увидел каждый второй зритель онлайн-кинотеатра.

На повышенное внимание к фильмам ужасов у татарстанцев могли повлиять осенняя хандра и желание снять стресс в связи новой волной коронавируса в России. Ведь по мнению психологов, такие ленты снижают уровень тревоги и становятся своеобразной эмоциональной разрядкой.

Помимо сезонного интереса к фильмам ужасов связисты отмечают рост просмотров в привязке к календарным датам, например, к Хэллоуину. В России, по опросам ВЦИОМ, лишь 7% людей отмечают этот праздник. Поэтому большинство жителей региона охотнее включат страшный сериал, чем сами будут наряжаться в пугающие образы демонов или ведьм. Так, по данным аналитиков «МегаФон ТВ», в течение нескольких лет подряд именно на 31 октября приходится пик просмотров хорроров – их включают в 2 раза чаще, чем в обычный день.

При выборе сериалов этого жанра жители Татарстана единодушны. Каждый второй отдает предпочтение многосерийной экранизации романа Стивена Кинга «Противостояние» или истории про зомби-апокалипсис «Ходячие мертвецы». В фильмах такого единения не наблюдается: верхние строчки рейтинга заняли «Голем. Начало» и «Синяя бездна 2», каждая из которых набрала 3% аудитории.

В целом зрители «МегаФон ТВ» и его сервисов Amediateka и more tv уже успели увидеть 21 сериал и свыше 400 фильмов ужасов. Выбрать ленту для просмотра поможет подборка топовых картин на основе предпочтений самих жителей республики:

Топ-7 хорроров:

«Голем: Начало»

«Синяя бездна 2»

«Поворот не туда: Наследие»

«Страшные истории для рассказа в темноте»

«Веном»

«Проклятие Спящей красавицы»

«Брешь»

Топ-7 сериалов в категории ужасы:

«Противостояние»

«Ходячие мертвецы»

«Чепелуэйт»

«30 сребреников»

«Хелстром»

«Сумеречная зона»

«Земля монстров»