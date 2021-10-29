Руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина прокомментировала новые антиковидные меры

Руководитель Роспотребнадзора Татарстана объяснила, что все ограничения ставят целью снижение количества социальных контактов. Фото: пресс-служба правительства Татарстана

Руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина прокомментировала новые ограничения из-за неблагоприятной эпидситуации. По ее мнению, все антиковидные меры – это то, от чего население может отказаться в настоящее время до улучшения эпидемиологической ситуации.

По словам Патяшиной, все ограничения ставят целью снижение количества социальных контактов. Также главный санврач Татарстана подчеркнула, что рост заболеваемости коронавирусом в последнюю неделю составил 27%. В предыдущие две недели эти показатели составляли 28% и 38% соответственно.

Глава ведомства заявила, что на данный промежуток времени мы все можем обойтись без развлекательных мероприятий, ночной работы общепита, частично без ночной розничной торговли.

Также Марина Патяшина пояснила запрет на нахождение детей в торговых центрах без родителей или законных представителей. Она отметила, что подобные общественные пространства не место для скопления детей.

Напомним, 28 октября власти Татарстана объявили о порядке работы организаций и предприятий на время выходных с 30 октября по 7 ноября.