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Общество29 октября 2021 15:53

В Татарстане фитнес-клубы и торговые центры будут работать с 30 октября по 7 ноября

Посетители смогут попасть туда при предъявлении QR-кода
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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QR-код нужно будет подтвердить паспортом или другим документом, удостоверяющим личность

QR-код нужно будет подтвердить паспортом или другим документом, удостоверяющим личность

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В нерабочие дни в Татарстане фитнес-клубы и торговые центры не прекратят функционировать. С 30 октября по 7 ноября их работа продолжится в штатном режиме.

Чтобы посетить указанные учреждения посетителям нужно будет предъявить QR-код, а также подтвердить его паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.

Порядок работы остальных организаций Татарстана в нерабочие дни доступен здесь.