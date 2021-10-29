В Татарстане фитнес-клубы и торговые центры будут работать с 30 октября по 7 ноября

QR-код нужно будет подтвердить паспортом или другим документом, удостоверяющим личность
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В нерабочие дни в Татарстане фитнес-клубы и торговые центры не прекратят функционировать. С 30 октября по 7 ноября их работа продолжится в штатном режиме.
Чтобы посетить указанные учреждения посетителям нужно будет предъявить QR-код, а также подтвердить его паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.
Порядок работы остальных организаций Татарстана в нерабочие дни доступен здесь.