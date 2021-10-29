В Татарстане от коронавируса вакцинировались уже более 1,5 миллиона людей

Юбилейная 1,5-миллионная прививка. Фото: Минздрав Татарстана

За прошедшие сутки количество привившихся от коронавируса в Татарстане значительно увеличилось. Так, юбилейную 1,5-миллионную вакцину получила 26-летняя жительница Казани Юлия Сабирова. Сообщает Минздрав республики.

- Всем, кто не привился – прививайтесь! Это очень важно! – цитирует девушку пресс-служба ведомства.

По последним данным, в Татарстане от коронавируса привились 1 526 214 человек, 1 024 658 из них прошли весь процесс вакцинации – получили вторую инъекцию.