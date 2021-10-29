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Общество29 октября 2021 13:02

В Татарстане от коронавируса вакцинировались уже более 1,5 миллиона людей

Юбилейную прививку сделала 26-летняя жительница Казани
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Юбилейная 1,5-миллионная прививка. Фото: Минздрав Татарстана

Юбилейная 1,5-миллионная прививка. Фото: Минздрав Татарстана

За прошедшие сутки количество привившихся от коронавируса в Татарстане значительно увеличилось. Так, юбилейную 1,5-миллионную вакцину получила 26-летняя жительница Казани Юлия Сабирова. Сообщает Минздрав республики.

- Всем, кто не привился – прививайтесь! Это очень важно! – цитирует девушку пресс-служба ведомства.

По последним данным, в Татарстане от коронавируса привились 1 526 214 человек, 1 024 658 из них прошли весь процесс вакцинации – получили вторую инъекцию.