Из-за нерабочих дней власти Татарстана предусмотрели дополнительные меры поддержки местному бизнесу

Дополнительные меры поддержки разработаны для категорий бизнеса, пострадавших от ограничений и при этом неохваченных федеральными мерами Фото: Иван МАКЕЕВ

Министерство экономики Татарстана объявило о дополнительных мерах поддержки предпринимателей в связи с антиковидными мерами. Они разработаны для категорий бизнеса, пострадавших от ограничений и при этом неохваченных федеральными мерами поддержки.

Так, у бизнесменов из сферы торговли есть возможность оформить однопроцентный микрозаем. Его будет предоставлять региональный Фонд поддержки предпринимательства. Предприниматели смогут получить от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. Деньги выдают на любые обоснованные цели под 1% годовых. Обязательное условие для предпринимателя – сохранение 90% численности рабочих мест.

Срок займа может составить до двух лет. Также предоставляется отсрочка в 6 месяцев на выплату основного долга и поручительство Гарантийного фонда Татарстана до 50%.

Заявки на такие микрозаймы будут принимать с 1 ноября по 31 декабря текущего года. Вопрос о продлении приема будет решаться, исходя из эпидситуации в регионе.

В сфере общепита также продолжат реализовывать прошлогоднюю программу субсидирования затрат на доставку.

Предусмотрены и меры поддержки для самозанятых. С 11 октября текущего года собирают заявки по программе субсидирования расходов на бизнес-цели до 200 тысяч рублей.

Еще один вопрос, волнующий предпринимателей, – арендные платежи. Бизнесмены просят снизить или отсрочить их. Соответствующие решения уже приняты на региональном уровне. Отсрочка по уплате за аренду будет распространяться на госимущество. В настоящее время эта программа на стадии разработки.