В Татарстане выявили 183 новых случая COVID-19

Всего в Татарстане диагноз: COVID-19, был поставлен в 30 416 случаях. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в республике выявили 183 новых случая COVID-19, два из них являются завозными, остальные – контактными, а 181 – контактным, сообщает Минздрав Татарстана.

- Госпитализация понадобилась 59 пациентам, остальные – 124 больных, лечатся на дому, - отмети л в ведомстве.

По суточному приросту по-прежнему в антилидерах находится Казань (83 случая заражения) и Набережные Челны (27 случаев заражения).

Всего в Татарстане диагноз: COVID-19, был поставлен в 30 416 случаях, в 25 103 из них, в том числе в 118 случаях за прошедшие сутки, люди смогли выздороветь, а в 963 скончались из-за инфекции.