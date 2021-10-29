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Туризм29 октября 2021 11:21

С 1 ноября возобновляются авиарейсы из Казани в Оренбург

Вылеты будут осуществляться два раза в неделю
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Улететь можно будет по понедельникам и пятницам.

Улететь можно будет по понедельникам и пятницам.

Российская авиакомпания возобновляет прямые авиарейсы из Казани до Оренбурга. Старт полетной программы назначен на 1 ноября. Рейсы будут осуществляться два раза в неделю – по понедельникам и пятницам.

Так, вылет из столицы Татарстана намечен на 9.00, а прибытие в аэропорт Оренбурга – в 13.00. Обратно в Казань самолет оправиться в 8.00, а приземлиться он в 8.15.

- Отметим, что для каждого аэропорта указано местное время. В Оренбургской области оно на два часа «опережает» московское, - предупредили в пресс-службе аэропорта Казани.