С 30 октября в Татарстане начнут массово проверять подлинность QR-коды о вакцинации

В МВД Татарстана предупредили, что меры наказания будут ужесточены, к ответственности за подделку сертификатов будут привлекать всех фигурантов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 30 октября в Татарстане запустят массовые проверки подлинности QR-коды о вакцинации или о перенесенном за последние полгода коронавирусе. Сотрудники полиции проведут работу по выявлению фактов изготовления, сбыта, приобретения и использования поддельных сертификатов и QR-кодов. Предъявляющие чужой или поддельный QR-код подлежат уголовной ответственности, сообщает МВД Татарстана.

Максимальное наказание за фальшивый QR-код – до 6 месяцев лишения свободы. Однако в ведомстве предупредили, что меры наказания будут ужесточены. К уголовной ответственности будут привлекать и тех, кто подделал документ с целью сбыта или использования, и тех, кто приобрел, хранил или перевозил фальшивку. Максимальный срок для нарушителей – до 1 года лишения свободы.

Если в преступной схеме с QR-кодами участвовал медработник, то это будет квалифицироваться как должностное преступление. Действия врачей начнут расценивать как получение взятки, мелкое взяточничество, служебный подлог либо халатность. За это могут наказать как штрафом до 200 тысяч рублей, так и лишением свободы до 2 лет.