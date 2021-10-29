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Общество29 октября 2021 10:28

В Чувашии продлены введенные в пандемию льготы для предпринимателей

За это почти единогласно проголосовал Госсовет республики
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Льготы для предпринимателей, введенные во время пандемии, продолжат действовать и в 2022 году

Льготы для предпринимателей, введенные во время пандемии, продолжат действовать и в 2022 году

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутаты Госсовета Чувашии почти единогласно проголосовали за принятие закона о продлении льгот для бизнеса, введенных во время пандемии. Они пролонгированы на 2022 год в сферах, наиболее пострадавших от коронавируса. Сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Предложение о продлении инициировал глава Чувашии Олег Николаев. В частности, в числе мер поддержки сохранятся пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения в размере 4% и 10%. Они действуют для налогоплательщиков из списка пострадавших отраслей.

Также в 2022 году продолжит действовать пониженная налоговая ставка в 1% по налогу на имущество организаций в отношении недвижимого имущества, налоговая база по которым исчисляется исходя из их кадастровой стоимости.