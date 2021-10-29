Марий Эл дополнительно получит 3,2 миллиарда рублей от Правительства РФ

Поступление средств ожидается до конца текущего года Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Правительство РФ дополнительно выделило Марий Эл 3,2 миллиарда рублей. Поступление средств ожидается до конца текущего года. Изменения и распределения в бюджете региона обсудили на очередном заседании Госсобрания республики, в котором принял участие сенатор Сергей Мартынов.

По его словам, выделенные средства позволят, в частности, увеличить бюджет на переселение людей из ветхого жилья в Марий Эл, произвести закупку лекарств для больных коронавирусом, а также увеличить число мест в школах и детсадах.

Помимо этого, во время заседания обсудили изменения в законе о соцподдержке граждан. Дискуссия коснулась людей, кто эту поддержку оказывает, а именно – соцработников. Среди мер помощи данной категории граждан, в частности, предоставят льготы при оплате коммунальных услуг и улучшат условия поддержания здоровья сотрудникам, работающим на селе.