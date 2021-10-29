В Казани могут построить новый жилой массив на 16 тысяч человек

Самые высокие многоквартирные дома на территории не должны превышать 20 этажей Фото: Евгения ГУСЕВА

В Авиастроительном районе Казани может появиться новый жилой массив, рассчитанный на 16 тысяч человек. На общественные обсуждения будет выставлен проект планировки и межевания территории, расположенной западнее поселка Кадышево. Соответствующее постановление появилось в сборнике документов мэрии города.

Площадь всего участка массива составит 118 гектаров. Его северная часть будет граничить с трассой М7, западаная с локальным лесом, южная – с жилым массивом Кадышево, юго-восточная – с рекой Солонка и восточная – с СНТ «Руно».

Предположительно, большинство домов будут средней этажности, не более восьми этажей. Самые высокие дома на территории не должны превышать 20 этажей. Квартиры в этих домах составят более 343 тысяч квадратных метров. В плане также возведение 244 индивидуальных и блокированных домов. Общая численность населения в массиве может составить 16 053 человека.

С 28 октября по 2 декабря в информационной системе «Общественные обсуждения» и в управлении архитектуры и градостроительства проведут общественные обсуждения проекта.