В Чувашии больные COVID-19 заняли 35% коечного фонда республики

В стационарах лечатся более 3,2 тысячи больных коронавирусом.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Ситуация с коронавирусом в Чувашии остается напряженной. Об этом сообщил министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов, выступая на сессии Госсовета республики.
По его словам, в регионе наращивается коечный фонд для лечения больных коронавирусом. На сегодняшний день под ковидные госпитали выделено уже более 35% коечного фонда в Чувашии – это 3 555 мест. Из них свободными остаются 9% коек.
В стационарах лечатся более 3,2 тысячи больных, состояние 2,1 тысячи пациентов оценивается как средней степени тяжести, еще 945 человек – в тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены 90 больных.
Также, по словам Степанова, сейчас в госпиталях увеличивается число амбулаторных больных.
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