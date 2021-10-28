Вандалы испортили работу художника из Набережных Челнов, который ранее нарисовал «целительную» картину для больного раком

Вандалы испортили работу, которая находится в пешеходном переходе рядом с школой. Фото: Предоставлено героем публикации

В Набережных Челнах вандалы испортили работу художника-самоучки Дмитрия Филиппова, который рисует картины в подъездах, украшая их. Также "Комсомолка" сообщала о том, что 55-летний челнинец подарил больному раком мужчине «целительную» картину. В городе знают и любят работы Филиппова.

Однако это не остановило недоброжелателей, и вандалы испортили работу, которая находится в подземном переходе у школы.

- Помогают рисовать, - высказал свое мнение о вандалах художник.

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